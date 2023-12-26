Первый канал вернет в эфир шоу "Большая разница"

Первый выпуск выйдет 1 января в 18:30

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Первый канал возвращает в эфир шоу "Большая разница". Первый выпуск выйдет 1 января в 18:30, сообщили в пресс-службе вещателя.

"После многолетнего перерыва в эфир возвращается театр пародий "Большая разница". Шоу, которое стартовало 1 января 2008 года и сразу стало всенародным хитом, 1 января 2024 года вновь на экране", - говорится в сообщении.

В новогоднем выпуске шоу зрители увидят скетчи-пародии на фильмы и сериалы "Место встречи изменить нельзя", "Чебурашка", "Вызов", "Холоп", "Полицейский с Рублевки", "Служебный роман", "Барби", а также известных актеров, телеведущих. Образы создавали Александр Олешко, Игорь Кистол, Светлана Галка, Владимир Кисаров, Дмитрий Малашенко, а также актеры Сергей Безруков, Олег Комаров, Роман Попов и Максим Лагашкин.

Ведущими новогоднего спецвыпуска стали Нонна Гришаева и Сергей Бурунов.