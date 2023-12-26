В Приамурье утвердили новую медаль "За содействие специальной военной операции"

Награды будут вручать гражданам и организациям, которые осуществляют добровольческую, благотворительную и гуманитарную деятельность, связанную с проведением военной операции

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Амурской области утвердили медаль "За содействие специальной военной операции" и внесли ее в общую систему региональных наград региона. Об этом сообщили в областном парламенте.

"Два важных региональных закона приняли депутаты областного парламента на последней неделе уходящего года. Соответствующими документами была установлена медаль "За содействие специальной военной операции", а также она была внесена в общую систему региональных наград", - говорится в сообщении.

Инициатором законопроекта о новой награде выступил губернатор Амурской области Василий Орлов. Медали будут вручаться гражданам и организациям, которые осуществляют добровольческую, благотворительную и гуманитарную деятельность, связанную с проведением специальной военной операции. В данном случае речь идет о любой помощи, которая оказывается этими лицами на территории Амурской области. Также претендовать на областную награду смогут те, кто оказывает помощь в выполнении различных видов работ, направленных на восстановление жизнедеятельности населения и объектов инфраструктуры в ДНР, ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях.

В сентябре такая награда была утверждена также в Приморском крае. Вместе с ней обладателям награды выплачиваться единовременное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.