Новак и Шульгинов исполнят мечты детей из Москвы и Костромы в рамках "Елки желаний"

Они подарят им теннисный стол и велосипед

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Он исполнит мечту 13-летнего Кирилла из Москвы о теннисном столе.

"Отличная мечта, с удовольствием выполним, Кирилл, твою мечту к Новому году. Я думаю, что это хорошее желание <...>. Это спорт, который развивает реакцию, ловкость, умение быстро принимать решение. С наступающим Новым годом, Кирилл, желание выполню", - сказал вице-премьер.

В свою очередь, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить велосипед 11-летней Василисе из Костромы. "Кострома, как известно, родина Снегурочки, а Дед Мороз - родственник Снегурочки. Я помогу Деду Морозу исполнить желание Василисы", - сказал министр.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.