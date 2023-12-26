ВЦИОМ: более трети россиян назвали ТВ главным источником новостей

Согласно опросу, 32% граждан считают, что освещение событий в стране центральными СМИ стало более объективным в последние 2-3 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Более трети (40%) россиян назвали ТВ главным источником новостей, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Пока телевидению удается сохранять лидирующие позиции: 4 из 10 россиян назвали его главным источником новостей о событиях в нашей стране (40%), но пять лет назад показатель был выше на 13 п. п. (2018 г. - 53%)", - говорится в публикации.

На втором месте - интернет (новостные, аналитические, информационные сайты - 19%, социальные блоги, сети - 14%, мессенджеры - 11%). Бумажная пресса (газеты - 1%, журналы - 1%) и радио (2%) практически исчезли из числа основных каналов информирования россиян. Аудитория новостных сайтов в последние пять лет находится примерно на одном уровне (2018 г. - 18%, 2020 г. - 23%, 2021 г. - 20%, 2023 г. - 19%), пик внимания к социальным сетям пришелся на 2020-2021 гг. (20-21%), но сегодня вновь снизился до уровня 2018 г. (14%). Мессенджеры демонстрируют максимальный рост аудитории (2021 г. - 4%, 2023 г. - 11%).

"В идеале СМИ должны стремиться к точной и всесторонней подаче информации, представлять различные точки зрения и давать возможность читателям/зрителям сформировать свое собственное мнение. Наши соотечественники полагают, что сегодня найти объективную информацию о событиях в России можно как на телевидении (26%), так и в интернете (в социальных сетях - 24%, на аналитических сайтах - 22%)", - говорится в сообщении.

Согласно опросу, каждый третий россиянин (32%) считает, что освещение событий в стране центральными СМИ стало более объективным в последние 2-3 года. Еще треть (32%) полагает, что в последние 2-3 года ничего не изменилось, каждый четвертый говорит о снижении объективности (24%, минус 10 п. п. к 2020-2021 гг.).

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 19 ноября 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.