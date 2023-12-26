В Тюменской области из-за гололеда закрыли движение на участке федеральной трассы

Речь идет об отрезке дороги между 136-м и 205-м км

ТЮМЕНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта полностью закрыто на участке федеральной трассы Тюмень - Омск в Тюменской области со 136-го по 205-й км из-за обледенения, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"В связи со сложными погодными условиями, образованием льда на проезжей части с 13:00 [11:00 мск] полностью закрыто движение для всех видов транспорта по федеральной автодороге Тюмень - Омск на участке со 136-го по 205-й км, на территории Смутинского района и частично Голышмановского ГО", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УГИБДД отметили, что на автодороге работают наряды ДПС, они паркуют транспорт на площадках и обочинах. Госавтоинспекция рекомендует ограничить поездки по федеральной автодороге Тюмень - Омск до улучшения погоды.