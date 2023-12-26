Минобороны рассмотрит идею создания военно-учебных центров в вузах Минцифры

По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, вузы смогут готовить специалистов для работы с радиотехническим оборудованием, навигационными системами и прочим

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны готово рассмотреть вопрос создания военных учебных центров в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ) и Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), сообщил статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Вопрос создания военных учебных центров при МТУСИ и ПГУТИ полагается возможным рассмотреть в 2024 году с учетом готовности вузов к организации военной подготовки и определением Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ источников ее финансирования", - говорится в ответе на обращение депутата Госдумы Александра Хинштейна, который последний опубликовал в Telegram.

По словам Хинштейна, вузы смогут готовить специалистов для работы с радиотехническим оборудованием, навигационными системами и прочим. "В самарском вузе предлагаем обучать для вооруженных сил, например, специалистов по информационной безопасности - ПГУТИ уже сейчас является центром по подготовке инфобезников, каждый четвертый выпускник в Поволжье вышел из стен самарского университета", - написал он.