На Ставрополье из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение

В западной части края ожидается ветер с порывами до 30 м/с

СТАВРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено на Ставрополье на ближайшие дни из-за сильного ветра с порывами до 30 м/с. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления МЧС.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, в течение суток 27 декабря и 28 декабря 2023 года в западной части Ставропольского края ожидается очень сильный западный ветер - 30 м/с", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пешеходам необходимо быть внимательными при переходе улиц и дорог, избегать длительного нахождения возле стен домов. На улицах стоит обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, контактные сети электротранспорта и ветки деревьев.