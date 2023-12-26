Мурашко объяснил подъем заболеваемости в РФ сезонным фактором

Министр здравоохранения отметил, что необходимо всегда готовиться к сезону подъема заболеваемости

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Нынешний подъем распространения различных инфекционных заболеваний в России является сезонным, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Подъем заболеваемости сейчас [есть], но он происходит практически в этот же период ежегодно. И коронавирусная инфекция приобрела определенную сезонность, в этом году циркулирует еще грипп А, плюс мы видим там еще ряд возбудителей", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", отвечая на вопрос о росте заболеваемости.

Мурашко также отметил, что необходимо всегда готовиться к сезону подъема заболеваемости. По словам министра, один из элементов такой подготовки - вакцинация против гриппа. Кроме того, "не для всех категорий граждан в программе государственных гарантий включается вакцинация от пневмококка, но рекомендовать ее нужно каждому", добавил он.

"В конечном итоге нужно понимать, что если есть подъем заболеваемости, то давайте просто сами себя защищать, ничего стыдного [нет в том, чтобы] надеть маску, ничего стыдного - отказаться от больших мероприятий. Это нормально - обезопасить себя, особенно для лиц, имеющих хронические заболевания неинфекционные, которые являются в случае развития инфекционного процесса сильным отягощающим фактором", - заключил министр.