Почти 1,5 млн жителей новых регионов РФ прошли диспансеризацию в 2023 году

Специалисты осмотрели около 340 тыс. детей, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Почти 1,5 млн человек, проживающих в новых регионах России, прошли диспансеризацию в 2023 году. Кроме того, специалисты осмотрели около 340 тыс. детей, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Сейчас диспансеризация [взрослого населения] идет, эти цифры приближаются к 1,5 млн человек", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Мурашко отметил, что в 2023 году диспансеризация должна была охватить 87 млн человек по всей стране. "Регионы [все] выполнили, все колоссальные объемы были выполнены", - сказал он.

По поручению президента России Владимира Путина в новых регионах также были осмотрены почти 340 тыс. детей. "Поскольку люди были многие годы лишены плановых профилактических осмотров, то была запущена программа <...>, чтобы детей всех за короткий промежуток времени посмотрели специалисты, врачи-педиатры, узкие специалисты для того, чтобы сформировать лечение и рекомендации, - добавил министр. - Практически каждый второй диагноз был поставлен впервые".

Кроме того, новым регионам было дополнительно выделено более 1 млрд рублей для закупки нового оборудования и автотранспорта. "Все машины скорой помощи новые, стали приобретать машины для ФАПов, ФАПы приобретаются, [проводятся] ремонты капитальные. В том же Запорожье, в Мелитополе сейчас завершаются работы строительные по новому корпусу онкологической клиники, [идет] поставка оборудования", - заключил Мурашко.