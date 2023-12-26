Мурашко: врачи возвращаются в новые регионы, но нужно продолжать поддерживать их

Министр здравоохранения подчеркнул, что кадровое обеспечение медицинской отрасли остается одним из важнейших вопросов, который находится в зоне особого внимания

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Медики начинают возвращаться в новые регионы благодаря реализуемым мерам поддержки, но одних выплат недостаточно. Нужно продолжать поддерживать врачей, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Есть специальные доплаты, которые касаются и социальных выплат. Это дополнительные выплаты за особые условия труда, но этого недостаточно. Поэтому да, есть приток. Врачи возвращаются, которые в свое время так или иначе ушли с рабочих мест, возвращаются в том числе и из стран, куда они выезжали <...>. Надо сказать, что возвращаются с хорошим настроем, видят изменения. Но поддержка должна быть, это и по жилью. Мы ввели программы в том числе по выплатам - "Земский доктор", "Земский фельдшер", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Министр здравоохранения отметил, что в новых регионах стала меняться инфраструктура, более 1 млрд рублей дополнительно выделили только на закупку транспорта. "Все машины скорой помощи - новые, стали приобретать машины для ФАПов [фельдшерско-акушерских пунктов]. ФАПы приобретаются <...>. В том же Запорожье, в Мелитополе сейчас завершаются работы строительные по новому корпусу онкологической клиники", - подчеркнул он.

Мурашко напомнил, что кадровое обеспечение медицинской отрасли остается одним из важнейших вопросов, который находится в зоне особого внимания. "Но действительно нагрузки на сотрудников здравоохранения высокие. В последние годы все это видят, все вызовы, с которыми сталкиваются и весь мир, и страна, они накладывают дополнительный отпечаток на нашу работу", - добавил он.