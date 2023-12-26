В Югре из-за непогоды ограничили движение на участке трассы Тюмень - Ханты-Мансийск

Речь идет об отрезке дороги между 643-м и 698-м км

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 декабря. /ТАСС/. Движение всех видов транспорта временно ограниченно на протяжении 55 км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры из-за сложных дорожных условий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"С 643-го по 698-й км автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе ограничено движение для всех видов транспорта в направлении города Ханты-Мансийск", - говорится в сообщении.

Также на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск введено дополнительное ограничение для всех видов транспорта с 842-го по 950-й км в сторону города Пыть-Ях.

В ведомстве уточнили, что из-за метели и снега вводятся временные ограничения максимальной скорости до 70 км/ч на автодорогах: город Нягань - поселок Талинка с нулевого по 61-й км, город Советский - город Нягань с 107-го по 135-й км и город Нягань - поселок Приобье с нулевого по 65-й км.

Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от загородных поездок до улучшения погоды.