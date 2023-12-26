В Новосибирской области на участках трассы ограничили движение пассажирского транспорта

Это связано с неблагоприятными погодными условиями

НОВОСИБИРСК, 26 декабря. /ТАСС/. Непогода стала причиной ограничения движения пассажирского транспорта на двух участках федеральной трассы "Сибирь" в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями на дороге: мокрый снег, гололед, туман, сильный ветер, временно ограничено движение пассажирского транспорта, легкового такси и маршрутного такси на двух участках автомобильной дороги федерального значения Р-254 на участках 947-1441 км и 1442-1454 км ориентировочно до 22:00 (18:00 мск)", - сообщили в пресс-службе.

Автомобильная дорога Р255 "Сибирь" - трасса федерального значения, которая проходит по территории Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей и Красноярского края. Ее протяженность - 1 860 км.