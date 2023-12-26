Северная Осетия направила бойцам в зону СВО 3 333 осетинских пирога к Новому году

К каждой коробке с пирогами приложили письма, которые написали госслужащие республики

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники администрации главы и правительства Северной Осетии отправили к Новому году бойцам в зону проведения спецоперации 3 333 осетинских пирога.

"Это добрая инициатива сотрудников администрации главы и правительства республики. К каждой коробке с традиционными тремя осетинскими пирогами приложили письма, которые написали госслужащие Осетии - теплые слова для бойцов с пожеланиями поскорее вернуться домой с победой. Важно, что эти предновогодние душевные подарки получат не только наши парни, но и их сослуживцы из самых разных регионов России", - написал в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

Он отметил, что специально было направлено именно 3 333 пирога, так как это нечетное - праздничное - число. "Пусть наших парней хранит Всевышний! Дорогие наши бойцы! Знаю, что там, где вы сейчас, нет ни выходных, ни праздников. Но все же мы все очень надеемся, что аромат осетинских пирогов и искренние новогодние пожелания поддержат вас, согреют и вызовут добрую улыбку", - заключил Сергей Меняйло.