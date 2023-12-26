Сенаторы готовят предложения по уравниванию прав всех бойцов СВО

Спикер Совфеда отметила, что за шесть месяцев работы фонд "Защитники Отечества" сделал очень многое

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Сенаторы в настоящее время готовят предложения об уравнивании в правах всех участников специальной военной операции (СВО). Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с председателем фонда "Защитники Отечества" Анной Цивилевой.

"Мне уже направили целый ряд предложений комитеты [Совета Федерации] и сейчас они находятся в работе. Мы их будем предлагать, вносить, но, конечно, важно ваше мнение, поскольку через вас ежедневно проходят все проблемы, волнующие членов семей, ветеранов боевых действий. Конечно, мы с удовольствием учтем и ваши предложения, вместе поработаем <...>, чтобы все понимали, что для нас все герои они одинаковы <...>, и государство одинаково о них заботится", - сказала она.

Спикер Совфеда также отметила, что за шесть месяцев работы фонд "Защитники Отечества" сделал очень многое.

"За эти полгода вы, по-моему, сделали столько, что другие за три года не делают. Такое большое дело по поручению президента начали, во всех регионах созданы отделения. Такое внимание приковано к фонду "Защитники [Отечества]". Наши ребята, которые воюют сейчас на передовой, они знают, что и родные их, и они, когда вернуться им есть куда обратиться. Есть у кого попросить помощи. Это такая важная поддержка моральная и психологическая, и вам удалось собрать хорошую команду и в федеральном фонде, и в регионах", - подчеркнула Матвиенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции заявил, что все участники специальной военной операции и их семьи должны получить равные гарантии. Глава государства отметил, что права бойцов, которые заключали контракты не с государством, должны быть восстановлены.