В Курской области капитально отремонтировали около 10% школ

Всего ремонт провели в 49 из 500 общеобразовательных учреждений региона

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Около 10% отремонтировали в Курской области за два года работы по соответствующей государственной программе, готовятся предложения президенту России Владимиру Путину для сохранения дальнейшей поддержки в этом направлении, сообщил журналистам губернатор Курской области Роман Старовойт во время семинара-совещания по подготовке заседания президиума Госсовета "О повышении роли и престижа педагога и наставника".

"У нас [в Курской области] был первый год реализации стратегии развития образования Курской области. Какие предложения мы готовим для рассмотрения президенту - необходимость сохранения программы капитального ремонта школ. Только в Курской области за два года мы из 500 существующих школ 49 капитально отремонтировали, причем это школы, которым более 50 лет и в основном это школы в районах. Колоссальный эффект имеет эта программа, поднимается престиж профессии педагога. Одно дело ходить в школу, которая топится углем и где туалет находится во дворе, и сейчас - совершенно новые комфортные условия, совершенно другая атмосфера и настроение", - сказал Старовойт.

Как отметил глава региона, среди приоритетных задач для повышения профессионализма и престижа педагогической профессии - создание дополнительных возможностей по повышению квалификации. В числе главных вызовов в сфере образования Старовойт обозначил нехватку кадров, особенно в районах Курской области, которую помогут решить стандарты инфраструктуры образовательных учреждений, капитальный ремонт и строительство новых школ. Для молодых педагогов в районах Курской области предоставляют жилье, подъемные в размере 1 млн рублей. Однако, по мнению губернатора региона, этих мер недостаточно для существенного изменения ситуации с кадрами в лучшую сторону.