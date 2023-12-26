В Воронеже возбудили 45 дел на руководителей УК по факту бездействия в уборке снега

Как уточнили в прокуратуре, руководителям организаций грозят крупные штрафы или дисквалификация на срок до трех лет

ВОРОНЕЖ, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры возбудили 45 дел на руководителей управляющих компаний Воронежа, которые в период аномального снегопада не очищали дворы, крыши и подъезды к мусорным контейнерам. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Органами прокуратуры области приняты меры в отношении руководителей управляющих компаний Воронежа. За ненадлежащую уборку дворовых территорий, которая, в том числе привела к несвоевременной уборке мусора, доставке продуктов в магазины, несвоевременную очистку крыш возбуждено 45 дел за управление многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований (ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ)", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, директорам управляющих компаний грозят крупные штрафы или дисквалификация на срок до трех лет. Как уточняется в сообщении пресс-службы ведомства, из-за бездействия в снегопад в отношении руководителей всех шести комбинатов благоустройства Воронежа возбуждены дела об административных правонарушениях за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог (ст. 12.34 КоАП РФ), а также нарушение требований технических регламентов (ст. 14.43 КоАП РФ). Также районными прокурорами за несвоевременную уборку снега на дорогах в сельских, городских поселениях внесено 164 представления об устранении нарушений закона.

В Воронежской области с 12 декабря в течение нескольких дней прошел аномальный снегопад, с начала декабря выпало более 150% месячной нормы осадков, в Воронеже оказалось парализовано движение общественного транспорта, несколько маршрутов не вышли на линии, для студентов в некоторых вузах ввели дистанционное обучение, в торговых сетях категории "магазин у дома" возник дефицит продуктов короткого срока хранения, наиболее сложная ситуация была отмечена в 30 магазинах торговых сетей города.