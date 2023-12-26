Guardian: число бездомных ветеранов ВС Великобритании за год увеличилось на 14%

По данным газеты, каждые три месяца примерно 500 семей ветеранов становятся бездомными

ЛОНДОН, 26 декабря. /ТАСС/. Число семей ветеранов вооруженных сил без жилья в Великобритании за последний год увеличилось на 14%. Об этом сообщила газета The Guardian.

"2,11 тыс. семей, в которых состоит хотя бы один ветеран, были признаны бездомными по сравнению с 1,85 тыс. в прошлом году," - пишет издание. The Guardian отмечает, что каждые три месяца примерно 500 семей ветеранов становятся бездомными.

Представитель теневого кабинета Лейбористской партии Стив МакКейб, курирующий дела ветеранов, раскритиковал Консервативную партию за "сокращение поддержки занятости вдвое после 13 лет неудач", что, по его мнению, и привело к увеличению числа бездомных ветеранов.

По информации газеты, в прошлом году правительство Великобритании выделило более £8,8 млн ($10,2 млн) на решение этой проблемы, однако, изменить положение в лучшую сторону пока не удалось.