Больницам Подмосковья в 2023 году передали почти 120 машин скорой помощи

Автомобили оборудованы дефибрилляторами, электрокардиографами с возможностью дистанционной передачи ЭКГ на кардиопульт, портативными аппаратами искусственной вентиляции легких и пульсоксиметрами

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Почти 120 автомобилей скорой медицинской помощи (СМП) передали медучреждениям Московской области с начала 2023 года, машины оборудованы всей необходимой техникой для оказания экстренной помощи пациентам. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В системе скорой помощи нашего Подмосковья работают почти 10 тыс. специалистов, в том числе на переднем крае в составе бригад - свыше 8 тыс.. Для них и для пациентов, к которым они спешат каждый день, огромное значение имеет надежность, качество, оснащенность автомобиля, поэтому мы постоянно обновляем автопарк службы СМП. За предыдущие три года передали на подстанции свыше 600 автомобилей. В этом году - еще 119. Это "Газели" с оборудованием для экстренной помощи и с более сложной техникой - "реанимации на колесах", а также хорошо проходимые по бездорожью "Нивы". Стараемся равномерно распределять их по городским округам, чтобы современные машины были везде и в нужном количестве. Обязательно будем продолжать эту работу", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В пресс-службе пояснили, что автомобили оборудованы дефибрилляторами, электрокардиографами с возможностью дистанционной передачи ЭКГ на кардиопульт, портативными аппаратами искусственной вентиляции легких, пульсоксиметрами. Кроме медицинской составляющей, машины оснащены климатической установкой, системами обеззараживания воздуха и ГЛОНАСС.

Отмечается, что в состав Московской областной станции скорой медицинской помощи входят 56 подстанций и 83 поста СМП. В их арсенале находится около 1 тыс. машин. С 2020 года автопарк обновили более чем на 75%.