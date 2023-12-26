На трассах Ростовской области предусмотрели более 100 пунктов обогрева в зимний сезон

Численность сотрудников экстренных и дорожных служб в регионе составляет 2,7 тыс. человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 декабря. /ТАСС/. Сотрудники ГУ МЧС предусмотрели более 100 пунктов обогрева на участках федеральных трасс в Ростовской области зимой 2023-24 годов после снегопада в марте, когда на М-4 "Дон" образовалась пробка длиной 60 км. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

"По территории Ростовской области проходят пять участков федеральных автомобильных дорог и выявлено 117 аварийно-опасных участков, из которых в зимний период наибольшую опасность представляют 86 участков, характеризующихся затяжными спусками, подъемами, заносимыми территориями, а также мостами, развязками или крутыми поворотами. При ухудшении дорожной обстановки предусмотрена работа 111 пунктов обогрева, стационарных и подвижных, общая вместимость которых составляет более 6 тыс. человек. Также приготовлено 54 площадки для стоянки большегрузных автомобилей", - сказал Филиппов.

По его словам, для прикрытия участков федеральных дорог численность сотрудников экстренных и дорожных служб в регионе составляет 2,7 тыс. человек и более 750 единиц техники.

"Мы имеем уже в Ростовской области такой печальный опыт, к счастью, обошлось без жертв благодаря тому, что все экстренные службы на территории области справились со своей задачей", - уточнил глава ростовского МЧС.

В государственной компании "Автодор" также сообщили, что для обеспечения безопасности на зимний период в Ростовской области на участке М-4 "Дон" с 1091-й по 1119-й км решено снизить скоростной режим со 110 до 90 км/ч. Ограничения будут действовать с 27 декабря 2023 по 14 апреля 2024 года.

30 марта снегопад накрыл Ростовскую область, в результате непогоды пострадали объекты коммунальной инфраструктуры, на федеральной автодороге М-4 "Дон" образовался затор в 60 км. Власти приняли решение о создании разрывов барьерных ограждений, разделяющих потоки транспорта, чтобы выводить автомобили из пробки на встречную полосу. Было проделано 11 технологических разрывов в ограждении. На региональном оперштабе по ЧС приняли решение об оборудовании пунктов обогрева для водителей. Решением губернатора в городе Шахты, а также в Белокалитвенском, Каменском, Красносулинском и Октябрьском районах был введен режим ЧС.