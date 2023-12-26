В Казахстане реабилитировали более 311 тыс. жертв политических репрессий

Деятельность госкомиссии позволила организовать системную работу по реабилитации жертв массовых политических репрессий, имевших место в период 20-50-х годов XX столетия

АСТАНА, 26 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий, которая начала работу в Казахстане в 2020 году, реабилитировала свыше 311 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по итогам заключительного заседания госкомиссии под председательством государственного советника Ерлана Карина.

Деятельность комиссии позволила организовать системную работу по реабилитации жертв массовых политических репрессий, имевших место в период 20-50-х годов XX столетия. Всего под эгидой госкомиссии работали 425 ученых, исследователей и экспертов.

"За истекший период рассекречено более 2,6 млн документов и материалов. В результате работы госкомиссии в рамках действующего законодательства реабилитировано более 311 тыс. жертв политических репрессий. В целях научного оформления результатов исследовательских работ в рамках единой серии подготовлено к изданию 72 тома сборников материалов госкомиссии", - говорится в сообщении.

В дальнейшем исследовательскую работу будет вести созданный в 2021 году по поручению президента Казахстана Центр по изучению материалов политических репрессий XX века. "За два года в центр из специальных государственных архивов передано порядка 688 тыс. дел и около 48 тыс. учетных карточек на лиц, подвергшихся репрессиям. Центр продолжит системную работу по оцифровке документов, связанных с политическими репрессиями 20-50-х годов XX столетия, по формированию электронных фондов, которые будут доступны ученым, исследователям и широкой общественности", - уточнили в пресс-службе.