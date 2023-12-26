В Башкирии из-за непогоды в трех районах ограничили движение грузовиков и автобусов

Автомобилистам рекомендовали не выезжать на дальние расстояния

УФА, 26 декабря. /ТАСС/. Движение грузового и пассажирского транспорта ограничили на участках дорог в Архангельском, Белорецком и Учалинском районах Башкирии из-за непогоды, сообщило управление дорожного хозяйства республики.

"С 17:00 мск 26 декабря до 07:00 мск 27 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями вводится ограничение движения для грузового и пассажирского автотранспорта", - говорится в сообщении.

Это часть трассы Уфа - Инзер - Белорецк в Архангельском и Белорецком районах, трассы Белорецк - Учалы - Миасс в Белорецком и Учалинском районах, трассы Стерлитамак - Белорецк - Магнитогорск в Белорецком район. Время ограничения может быть изменено, водителей легкового транспорта просят не выезжать на дальние расстояния до установления более благоприятной погоды, отметили в управлении.