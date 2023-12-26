СК зафиксировал в 2023 году рост числа тяжких преступлений, совершенных иностранцами

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил продолжить активную работу по противодействию преступности в миграционной сфере и предупреждению предпосылок для межнациональных конфликтов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет фиксирует в этом году рост числа особо тяжких деяний, совершенных иностранными гражданами на территории России. Об этом сообщили журналистам в СК РФ.

В ведомстве отметили, что глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание, посвященное предварительным результатам работы территориальных подразделений в 2023 году. "А. И. Бастрыкин озвучил данные о преступлениях, совершенных иностранными гражданами, отметив увеличение числа особо тяжких деяний. В связи с этим ведомством принимаются активные меры, в том числе по выявлению преступлений, совершенных должностными лицами", - говорится в сообщении.

Также Бастрыкин поручил продолжить активную работу по противодействию преступности в миграционной сфере и предупреждению предпосылок для межнациональных конфликтов.

Всего, по данным ведомства, в этом году следственные подразделения расследовало 136 тыс. преступлений, из них более 68 тыс. - тяжких и особо тяжких. "В суды было передано свыше 84 тыс. уголовных дел в отношении более 93 тыс. обвиняемых, из них порядка 9 тыс. дел о коррупции. Заметно возросла продуктивность профилактической работы: по представлениям следователей об устранении причин и условий, которые способствовали совершению преступлений, привлечено к дисциплинарной ответственности 58,6 тыс. должностных лиц", - сказали в СК.