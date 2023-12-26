В Тюменской области открыли движение на участке федеральной трассы

При этом погодные условия на трассе Тюмень - Омск остаются сложными

ТЮМЕНЬ, 26 декабря. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта открыли на участке федеральной трассы Тюмень - Омск в Тюменской области с 136-го по 205-й км, который был закрыт из-за обледенения, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

"Ограничения в движении на федеральной автодороге Тюмень - Омск сняты. Колонны транспорта начинают движение под сопровождением патрульных автомобилей ДПС", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УГИБДД уточнили, что погодные условия на трассе Тюмень - Омск остаются сложными: метель, гололед, сильный ветер, плохая видимость. Дорожная техника работает в постоянном режиме, водителям большегрузов рекомендовали припарковаться для ночной стоянки на парковках и в кемпингах. В случае необходимости автоинспекторы окажут помощь.