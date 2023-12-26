В Дагестане из-за снегопада временно закрыли дорогу через Харибский перевал

Работы по расчистке дорожного полотна намерены начать с наступлением благоприятных погодных условий

МАХАЧКАЛА, 26 декабря. /ТАСС/. Автомобильную дорогу республиканского значения Хасавюрт - Тлох закрыли из-за снегопада в горах Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Дагестанавтодор".

"В связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом в сопровождении сильного ветра, в Гумбетовском районе закрыта автомобильная дорога республиканского значения Хасавюрт - Тлох на участке км 46 - км 60 (Харибский перевал)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что работы по расчистке дороги начнутся с наступлением благоприятных погодных условий. На месте имеется вся необходимая техника.

"Об открытии дороги будет сообщено дополнительно. Водителей транспортных средств просим воздержаться от поездок в данном направлении и воспользоваться альтернативными маршрутами", - добавили в пресс-службе.