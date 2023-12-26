В регионе объявили штормовое предупреждение

СТАВРОПОЛЬ, 26 декабря. /ТАСС/. На Ставрополье энергетиков перевели в режим повышенной готовности из-за сильного ветра. Для выездов подготовили спецтехнику и аварийные бригады, сообщается в Telegram-канале краевого Минпрома.

"В связи с полученным предупреждением от МЧС России по Ставропольскому краю об ожидаемом сильном ветре до 30 м/с энергетики переведены в режим повышенной готовности. Для оперативного реагирования в случае возникновения нештатных ситуаций на энергообъектах разработан план действий, оповещения и вызова аварийно-выездных бригад, подготовлен автотранспорт и спецтехника", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по региону журналистам сообщили, что на Ставрополье из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что в нескольких районах Ставрополя ветром повалило деревья, данных о пострадавших не поступало.

В Telegram-канале краевого управления ГИБДД рекомендуют водителям соблюдать безопасный скоростной режим, продумать безопасное место для парковки автомобилей. Машины не рекомендуют оставлять возле строительных площадок, ветхих строений и деревьев.