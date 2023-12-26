Минздрав предлагает установить для реализации этанола дополнительные требования

В частности, для подачи заявления на получения лицензии в целях реализации этанола компания должна будет осуществлять фармацевтическую деятельность не менее пяти лет

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ предлагает ввести дополнительные требования для организаций, занимающихся реализацией эталона, в целях пресечения его продажи не по назначению. Проект постановления кабмина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке к документу, проект постановления правительства РФ разработан в целях пресечения случаев реализации лекарственных препаратов с международным непатентованным наименованием "Этанол" не по назначению организациями оптовой торговли лекарственными средствами.

"Проектом предлагается установить для реализации "Этанола" следующие дополнительные лицензионные требования к организациям оптовой торговли лекарственными средствами: введение обязательства получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности с указанием вида работ, услуг "Оптовая торговля лекарственным препаратом для медицинского применения с международным непатентованным наименованием "Этанол" и "Перевозка лекарственного препарата для медицинского применения с международным непатентованным наименованием "Этанол" , - говорится в документе.

Кроме того, для подачи заявления на получения лицензии в целях реализации этанола компания должна будет осуществлять фармацевтическую деятельность не менее пяти лет, говорится в записке. Также согласно документу, предлагается обязать организацию иметь отдельное помещение для хранения этанола.

"Реализация проекта постановления не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также отрицательно не повлияет на достижение целей государственных программ Российской Федерации", - отмечается в документе.