В Словакии почтили память погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля Александрова

Местные жители возложили венки и букеты цветов к мемориальной доске в селе Точница близ города Лученец

БРАТИСЛАВА, 27 декабря. /ТАСС/. Память погибших в авиакатастрофе семь лет назад артистов ансамбля имени Александрова почтили в Словакии. Местные жители возложили венки и букеты цветов к мемориальной доске в селе Точница близ города Лученец на юге страны. Об этом сообщил телеканал TA3.

В местном храме прошла панихида по погибшим артистам. Ансамбль неоднократно выступал в Словакии. В республике он пользовался популярностью. Село Точница также принимало "александровцев". Мемориальная доска установлена на месте, где состоялось одно из их выступлений.

В Точнице мемориальная доска в память "александровцев" появилась шесть с половиной лет назад. Она закреплена на стеле, возвышающейся недалеко от находящегося в селе памятника советским воинам-освободителям. На ней высечены имена погибших в авиакатастрофе артистов ансамбля.

Самолет Ту-154, вылетевший из Сочи на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, потерпел крушение 25 декабря 2016 года над Черным морем. Погибли все находившиеся на борту 92 человека, в том числе артисты Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и его художественный руководитель генерал-лейтенант Валерий Халилов.