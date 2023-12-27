В Челябинской области на участке трассы Р-254 продлили запрет для движения автобусов

В пресс-службе управления дорог "Южный Урал" отметили, что основная причина - сильная метель

ЧЕЛЯБИНСК, 27 декабря. /ТАСС/. Вводившийся накануне из-за снегопада запрет для движения автобусов, маршрутных такси, грузовиков, перевозящих крупногабаритные и тяжеловесные грузы, продлили с полудня на участке трассы Р-254 в Челябинской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления дорог "Южный Урал".

"С 12:00 (10:00 мск) 27 декабря продляется ограничение для движения на участке трассы Р-254 с 12-го км по 56-й км в Челябинской области. Причина в том, что там наблюдается сильная метель", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что ограничение касается пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузовиков, которые перевозят тяжеловесные, а также крупногабаритные грузы. Ограничение для движения могут снять ориентировочно в 18:00 (16:00 мск), если погодные условия изменятся в лучшую сторону.

В пресс-службе отметили, что в некоторых районах высота снежного покрова 27 декабря достигла полуметра, на расчистке трасс в регионе сегодня работают 75 единиц дорожной техники. В пресс-службе комитета дорожного хозяйства Челябинска сообщили журналистам, что на улицах города работает 294 единицы техники, в уборке задействованы также 597 дорожных рабочих. Ночью было вывезено 8 125 куб. м снега. Очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта продолжается.