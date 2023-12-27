Дети из Луганска и Донецка посетили новогоднее представление в Кремле

Для детей также подготовили тематические экскурсии по главным достопримечательностям и музеям города

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Спектакль "Тридевятый Новый год", встреча с Дедом Морозом и вручения сладких подарков прошли в Кремле для семей с детьми и школьников из Донецкой и Луганской народных республик, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской федерации профсоюзов.

"По приглашению Московской федерации профсоюзов семьи с детьми и школьники из Донецкой и Луганской народных республик посетили главное новогоднее представление в Кремле. Юные гости из Донбасса посмотрели спектакль "Тридевятый новый год" и пообщались с Дедом Морозом. По окончании сказки детям вручили сладкие подарки, оформленные в виде миниатюрной Оружейной башни Кремля", - отметили в пресс-службе. Уточняется, что угощения подготовили три крупнейшие фабрики города - "Бабаевский", "Ротфронт" и "Красный Октябрь". Как сообщил заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Павел Лаптев, которого цитирует пресс-служба, на этом новогодняя программа для ребят не заканчивается, для них подготовлены тематические экскурсии по главным достопримечательностям и музеям города.

"Например, в Музее Победы ребята смогут заглянуть в героическое прошлое страны и еще больше проникнуться неотъемлемой частью нашей культуры, которую формируют чувство гордости за Родину, уважение к памяти фронтовых и трудовых подвигов. Также юных гостей ждут увлекательные лекции в "Москвариуме". Уверен, мероприятия помогут детям надолго запомнить сказочное новогоднее путешествие в столицу", - отметил Лаптев.

Всего в декабре-январе представление "Тридевятый новый год" в Государственном Кремлевском дворце посмотрят почти 200 тысяч человек. На сеансы, а их 36, приглашены в том числе дети военнослужащих и участников СВО, воспитанники православных школ, добавили в пресс-службе.