СК снял запрет на пользование интернетом с блогера Лерчек и ее мужа

Их адвокат Константин Третьяков сообщил, что само уголовное дело в отношении блогеров пока не прекращено

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Следователи СК РФ сняли запрет на пользование интернетом, наложенный ранее на блогера Валерию Чекалину и ее мужа, которые обвиняются в неуплате налогов. Об этом ТАСС рассказал их адвокат Константин Третьяков.

"СК снял запрет определенных действий, наложенный ранее на моих подзащитных Чекалиных. Теперь им можно общаться с любыми людьми, пользоваться телефоном, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, свободно перемещаться, и в том числе пользоваться интернетом", - рассказал адвокат. При этом Третьяков отметил, что само уголовное дело в отношении блогеров пока не прекращено.

Ранее сообщалось, что Лерчек ее муж выплатили налоговой инспекции 500 млн рублей, чем полностью погасили задолженность перед государством. В конце сентября 2023 года сообщалось, что адвокат обратился в СК РФ с ходатайством о снятии ареста со счетов Чекалиных. В июле он обращался в Савеловский суд Москвы с просьбой снять арест со счетов его доверителей, но суд ему отказал в этом.

Столичные следователи расследуют уголовное дело в отношении Чекалиных, обвиняемых в легализации денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, и в уклонении от уплаты налогов и пособничестве ему. Чекалина с июля 2020 года по июль 2022 года, являясь индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн рублей в год, получив доход от оказания услуг по реализации фитнес-марафонов в существенно большем размере, не желая переходить на общую систему налогообложения, привлекала в качестве пособников мужа и других людей. Было организовано поступление доходов от деятельности Чекалиной на расчетные счета, открытые на фирмы других людей, чем она осуществила незаконное дробление бизнеса и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 млн рублей. Также Чекалины в период с 14 по 16 апреля 2021 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, легализовали деньги, добытые преступным путем, в сумме более 130 млн рублей, приобретя на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения.