В Музее Победы открыли выставку о советском конструкторе Василии Дегтярев

Временную экспозицию приурочили к 85-летию учреждения звания Героя Социалистического Труда

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Музей Победы обновил экспозиционный проект "Герои тыла", выставив раритеты из фондов музея об одном из первых Героев Социалистического Труда Василии Дегтяреве. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

"Василий Дегтярев вторым в стране был удостоен звания Героя Социалистического Труда. 2 января 1940 года, в день 60-летнего юбилея, он получил от Сталина поздравления по этому поводу по телефону. Имя Василия Алексеевича стоит в одном ряду с именами таких талантливых оружейников, как Николай Фёдорович Макаров, Михаил Тимофеевич Калашников, Фёдор Васильевич Токарев и Георгий Семёнович Шпагин. К наиболее значимым достижениям Дегтярева относят создание ручного пулемета ДП и пистолета-пулемета ППД", - отметили в Музее Победы.

Среди экспонатов - ручной пулемет Дегтярева образца 1927 года, пистолет-пулемет Дегтярева образца 1940 года, сумки для магазинов и другие раритеты. Выставку дополнят более десяти архивных фотоснимков из фондов Музея Победы.

Временная экспозиция приурочена к 85-летию учреждения звания Героя Социалистического Труда и будет доступна до 19 февраля. Она разместилась в музейном пространстве "Подвиг Народа".

Дегтярев - советский конструктор стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда, доктор технических наук. Во время Великой Отечественной войны ему удалось в течение месяца спроектировать и наладить выпуск противотанковых ружей ПТРД, которые 29 августа 1941 года принял на вооружение Государственный комитет обороны (ГКО). Конструктор создал образцы оружия для всех родов войск Красной Армии.