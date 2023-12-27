В Дагестане закрыли дорогу республиканского значения из-за обвала в горах

Речь идет об автодороге Агвали - Шаури - Кидеро в Цунтинском районе республики

МАХАЧКАЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Автомобильная дорога Агвали - Шаури - Кидеро в Цунтинском районе Дагестана закрыта из-за обвала скальной породы. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Дагестанавтодор".

"В Цунтинском районе на 46-м км автомобильной дороги республиканского значения Агвали - Шаури - Кидеро произошел обвал скальной породы верхового откоса дороги. Движение закрыто. На место переброшена необходимая техника, ведутся работы по расчистке", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что транспортное сообщение с Цунтинским районом осуществляется через Бежтинский участок по автомобильной дороге Тлядал - Бежта - Кидеро.

"По всем остальным направлениям, на автомобильных дорогах, подведомственных ГКУ "Дагестанавтодор", закрытых участков нет. Движение автотранспорта осуществляется в штатном режиме. Ведутся ежедневные регламентные работы по содержанию", - добавили в пресс-службе.