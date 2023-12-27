Пакет законов о запрете треш-стримов могут принять в начале 2024 года

Как отметил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, до сих пор это явление "вполне себе процветало и люди получали огромные деньги за треш-стримы"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Пакет законопроектов, запрещающих распространение фото- и видеоматериалов с изображением жестокости, в том числе так называемые треш-стримы, могут быть рассмотрены и приняты в начале 2024 года. Об этом журналистам сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

"Я думаю, что в начале следующего года будет принят закон, который вводит очень серьезное ужесточение для так называемого треш-стриминга. Это понятное антиобщественное явление, но до сих пор оно вполне себе процветало и люди получали огромные деньги за треш-стримы", - заявил Пушков.

Группа сенаторов и депутатов внесла пакет законопроектов в Госдуму 7 декабря. Документы направлены на борьбу с так называемыми треш-стримами. С этой целью предлагается внести изменения в федеральные законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Поправками устанавливается запрет на распространение в интернете фото- и видеоматериалов с изображением жестокости и призывам к их совершению, а также обязанность социальных сетей мониторить и выявлять такой контент. Таким образом, вводится запрет на распространение онлайн-трансляций, в ходе которых совершаются деяния, сопровождаемые садизмом, жестокостью и издевательством.

Также в пакет законопроектов входят поправки в КоАП РФ, предусматривающие введение административных штрафов за распространение треш-стримов в размере от 200 до 600 тыс. рублей для граждан и от 300 до 700 тыс. рублей для должностных лиц. Дополнительно предусматривается конфискация оборудования, использованного для изготовления таких материалов. Исключение составит контент, имеющий отношение к науке или искусству, а также используемый в образовательных целях.

Кроме того, согласно поправкам в УК РФ, предлагается сделать публичную демонстрацию совершения преступления отягчающим обстоятельством. Ужесточается наказание за совершение преступлений, наиболее часто встречающихся в треш-стримах, среди которых убийство или угроза убийством, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, а также похищение, истязание или побои.