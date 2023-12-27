В шведский язык за год вошли 34 слова, включая "киберустойчивость" и "корановый кризис"

В списке оказались также "зеленый колониализм", "ДНК-паспорт" и "ИИ-клонированный"

СТОКГОЛЬМ, 27 декабря. /ТАСС/. Список новых слов 2023 года в шведском языке насчитывает 34 лексемы. Они отобраны в нормативный словарь Советом по шведскому языку, сообщает газета "Спроктиднинген" ("Языковая газета").

Если в 2020 и 2021 годах новинки были связаны с пандемией коронавируса, а в 2022 году - с военным конфликтом на Украине, а также энергетическим и экономическим кризисами, то в 2023 году особо заметными темами стали организованная преступность и искусственный интеллект. "Список этого года, возможно, несколько более открыт для дальнейшего развития событий. Многие слова связаны с бумом ИИ, которого многие опасаются, но в котором также видят потенциал", - прокомментировал редактор издания Андерс Свенссон.

Среди 34 новых слов, официально пополнивших словарный состав шведского языка, есть "ИИ-клонированный" (AI-klonad - скопированный с помощью технологий искусственного интеллекта, например, произведение искусства, в том числе музыкального, или голос), "киберустойчивость" (cyberresiliens - способность противостоять кибератакам, сохраняя базовые функции), "деинфлуэнсинг" ( deinfluencing - призыв в социальных сетях отказаться от покупки тех или иных товаров и услуг). Также в список попали "ДНК-паспорт" ( dna-pass - карта с наиболее важной генетической информацией о конкретном человеке, используемая в медицинском обслуживании), "зеленый колониализм" (gr n kolonialism - эксплуатация почвы и других природных ресурсов с целью продвижения целей устойчивого развития).

В списке оказались также "тссс-деньги" (hyschpengar - сумма, выплачиваемая за молчание ее получателя), "разовый сменщик" (klivare - лицо, совершающее за деньги заказное преступление).

Новыми в словаре стали "корановый кризис" (korankris - политические осложнения в связи с разрешенным властями надругательством над Кораном), "дикая беременность" (vild graviditet - беременность, которая проходит врачебного наблюдения), "лонгтермизм" (longtermism - этическая позиция, предусматривающая, что при принятии решений человек учитывает последствия, которые могут возникнуть не только в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной), "токсичная позитивность" (toxisk positivitet - позитивное мышление, при котором вредоносные негативные мысли отодвигаются в сторону и отвергаются".