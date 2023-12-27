Рейс Flydubai из Дубая в Екатеринбург перенаправили в Уфу и Баку из-за погодных условий

Пассажиры провели в самолете более 20 часов

ДУБАЙ, 27 декабря. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Flydubai, вылетевший вечером 25 декабря из Дубая в Екатеринбург, был перенаправлен сначала в Уфу, а затем в Баку из-за неблагоприятных погодных условий в месте назначения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Рейс FZ979 из международного аэропорта Дубая (DXB) в международный аэропорт Екатеринбурга (SVX) был перенаправлен в международный аэропорт Уфы (UFA) в связи с погодными условиями в Екатеринбурге. После дозаправки и взлета из Уфы рейс был вновь перенаправлен в международный аэропорт Баку (GYD) в связи с продолжающимися [неблагоприятными] метеоусловиями в Екатеринбурге. После смены оперативного экипажа рейс вылетел из Баку в Екатеринбург и приземлился 26 декабря после 18:40 по местному времени (16:40 мск)", - говорится в заявлении представителя FlyDubai.

Как следует из данных сервиса FlightRadar, рейс вылетел из Дубая 25 декабря в 19:31 по местному времени (18:31 мск). Затем он был перенаправлен в аэропорт Уфы, где простоял несколько часов и вылетел в Баку в 05:45 по местному времени (03:45 мск). После смены экипажа самолет вылетел из Баку в Екатеринбург в 14:55 по местному времени (13:55 мск).

По данным FlightRadar, полет из Дубая в Екатеринбург занимает около 5 часов. Из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту назначения пассажиры рейса FZ979 провели в самолете более 20 часов.