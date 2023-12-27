В Дагестане завершили расчистку дороги после обвала в горах

Транспортное сообщение восстановили

МАХАЧКАЛА, 27 декабря. /ТАСС/. Дорожники в Цунтинском районе Дагестана завершили расчистку проезжей части автомобильной трассы Агвали - Шаури - Кидеро, перекрытой в результате обвала верхового откоса дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ "Дагестанавтодор".

"Сообщаем, что в Цунтинском районе, на 46-м км автомобильной дороги республиканского значения Агвали - Шаури - Кидеро обвал расчищен, транспортное сообщение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщали, что объезд осуществлялся через Бежтинский участок по автомобильной дороге Тлядал - Бежта - Кидеро.