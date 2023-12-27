В Москве на деньги от платных парковок благоустроили более 1,1 тыс. дворов в 2023 году

Жители сами выбирают, что нужно обновить в первую очередь

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,1 тыс. московских дворов благоустроили в текущем году на средства, полученные от платных парковок. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Как рассказал [заммэра столицы] Максим Ликсутов, ежегодно средства от оплаты уличных парковок в Москве авансом направляют в районы города и расходуют на благоустройство придомовых территорий. Эти деньги поступают даже в те районы, где платных парковок нет. Жители сами выбирают, что нужно обновить в первую очередь. Для этого они голосуют в "Активном гражданине" или обращаются к муниципальным депутатам", - говорится в сообщении.

Подробно о том, что было улучшено в районах, можно узнать на сайтах управ в разделе "Благоустройство на средства от платных парковок". "В начале 2023 года в районы столицы было передано 9,8 млрд рублей. На эти деньги обновляли детские и спортивные площадки, проводили озеленение, обустраивали парковочные карманы, тротуары и многое другое", - резюмировал Ликсутов, слова которого привел департамент.