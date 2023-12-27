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Выборы президента России - 2024

Балицкий анонсировал выдачу паспортов РФ жителям Запорожской области к середине 2024 года

По словам главы региона, в настоящее время паспорта получили более 80% жителей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Все жители Запорожской области к середине 2024 года получат российские паспорта. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Евгений Балицкий перед заседанием Госсовета.

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"Вообще мы планируем, что ко второй половине следующего года Запорожская область будет на 100% паспортизована", - сказал он. По словам главы региона, в настоящее время паспорта получили более 80% из 700 тыс. жителей области, в том числе 400 тыс. из 500 тыс. избирателей.

По его оценке, на проведение президентских выборов в 2024 году эти показатели не повлияют. "У нас у 80% уже сделаны паспорта, и буквально за месяц, за два - мы сейчас ускоряем процесс - будет более 90%", - сказал Балицкий. Он добавил, что голосования по украинским паспортам не планируется.

"У меня пока нет ясности, что делать с этими 5-7%, кто не получил паспорт РФ. Мы никого насильно заставлять не будем, но они не получают никаких социальных льгот от государства с 1 января", - отметил он. 

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