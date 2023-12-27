Балицкий анонсировал выдачу паспортов РФ жителям Запорожской области к середине 2024 года

По словам главы региона, в настоящее время паспорта получили более 80% жителей

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Все жители Запорожской области к середине 2024 года получат российские паспорта. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Евгений Балицкий перед заседанием Госсовета.

"Вообще мы планируем, что ко второй половине следующего года Запорожская область будет на 100% паспортизована", - сказал он. По словам главы региона, в настоящее время паспорта получили более 80% из 700 тыс. жителей области, в том числе 400 тыс. из 500 тыс. избирателей.

По его оценке, на проведение президентских выборов в 2024 году эти показатели не повлияют. "У нас у 80% уже сделаны паспорта, и буквально за месяц, за два - мы сейчас ускоряем процесс - будет более 90%", - сказал Балицкий. Он добавил, что голосования по украинским паспортам не планируется.

"У меня пока нет ясности, что делать с этими 5-7%, кто не получил паспорт РФ. Мы никого насильно заставлять не будем, но они не получают никаких социальных льгот от государства с 1 января", - отметил он.