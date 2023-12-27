График работы соцучреждений в Москве изменится в новогодние праздники

В часы работы медорганизаций будут открыты отделения помощи на дому и травматологические пункты взрослых поликлиник

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Поликлиники, центры госуслуг, ветклиники и другие социальные учреждения в период новогодних праздников будут работать по особому графику, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Социальные учреждения Москвы на новогодних каникулах перейдут на особый график. Взрослые поликлиники 30 декабря будут открыты с 9:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января - с 9:00 до 16:00. Детские поликлиники - 30 декабря и 1-8 января с 9:00 до 15:00", - написал мэр.

Как уточняется на сайте мэра столицы, в часы работы медорганизаций будут открыты отделения помощи на дому и травматологические пункты взрослых поликлиник. Кроме того, травматологические отделения детских поликлиник принимают пациентов в праздники с 08:00 до 22:00. Круглосуточные травмпункты продолжат работу в прежнем режиме. Кабинеты ОРВИ в детских и взрослых поликлиниках будут открыты с 30 декабря по 8 января c 09:00 до 18:00.

Отмечается, что Центр телемедицины в период праздников работает круглосуточно. Сохранят прежний график и молочно-раздаточные пункты - с 06:30 до 15:00. Женские консультации будут работать 30 декабря с 09:00 до 18:00, а 31 декабря - с 09:00 до 16:00. С 1 по 8 января будут работать только женские консультации, имеющие 10 и более участков (с 09:00 до 16:00).

Центры долголетия и дворцы бракосочетания

Центры московского долголетия не будут принимать гостей 1, 2 и 7 января, в остальные праздничные дни они работают в прежнем режиме. Единый центр поддержки участников специальной военной операции и членов их семей принимает посетителей до 29 декабря включительно, а со 2 по 8 января с 09:00 до 19:00 можно обратиться в контакт-центр по телефону +7 495 870-55-45. Центр занятости населения "Моя работа" с 31 декабря по 8 января принимать посетителей не будет, с 9 января отделы трудоустройства и флагманские центры возобновят работу в обычном графике. Специализированный центр занятости "Моя карьера" закрыт на время праздников до 8 января, затем он начнет работать в прежнем графике.

Что касается дворцов бракосочетания, то они 30 декабря работают до 17:00. С 31 декабря по 9 января - выходные дни, при этом дворцы бракосочетания № 1 и 4 работают по индивидуальному графику. Районные центры госуслуг 31 декабря открыты для посетителей с 08:00 до 18:00, флагманские офисы - с 10:00 до 18:00. 1 и 7 января - неприемные дни, 2 января будут открыты 11 дежурных центров госуслуг, сотрудники примут посетителей с 11:00 до 18:00, а с 3 по 6 января и 8 января дежурные офисы работают с 10:00 до 18:00. Они будут оказывать услуги только по регистрации рождения, смерти, установлению отцовства, а также по предоставлению доступа к порталам gosuslugi.ru и mos.ru.

В сообщении добавляется, что в дни предновогодних праздников изменится работа всех читальных залов Главархива Москвы, 29 декабря они закроются на санитарный день. Также с 1 по 8 января читальные залы закрыты, а после праздников возобновят работу по обычному графику.

Ветклиники

Государственные ветеринарные клиники со 2 января будут работать в обычном режиме большинства клиник Московского объединения ветеринарии - с 09:00 до 21:00. В Мосветстанцию на улице Юннатов можно будет обратиться, как и прежде, ежедневно и круглосуточно, кроме того, в режиме 24/7 будут работать автомобили ветеринарной помощи на дому. Однако, как отмечается в сообщении, владельцам животных нужно обратить внимание на некоторые изменения в графиках работы ветклиник 31 декабря и 1 января. Расписание представлено на странице сервиса "Мой питомец".