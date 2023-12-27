Во Владимирской области инициировали строительство "Дороги героев СВО"

По словам старшего проекта "Святково. Тысячи верных" Виталия Семенова, она должна облегчить сообщение между тремя восточными дорогами региона

ТАСС, 27 декабря. Минтранс России рассмотрит инициативу о строительстве во Владимирской области "Дороги героев СВО" протяженностью 12 км. Планируется, что она свяжет между собой три района региона, сообщил ТАСС старший проекта "Святково. Тысячи верных" Виталий Семенов.

"Построить "Дорогу героев СВО", связывающую три района Владимирской области, предложила патриотическая группа "Святково. Тысячи верных". Письмо с предложением о достройке участка в 12 км, который свяжет Петушинский, Кольчугинский и Собинский районы отправлено за подписью директора департамента промышленного и гражданского строительства С.О. Галямина в Минтранс России", - рассказал Семенов.

По словам инициатора проекта, планируется, что дорога пройдет через бывшее село Святково, где с 2022 года энтузиасты восстанавливают Крестовоздвиженскую церковь XIX века, которая должна стать первой в России народной часовней-мемориалом в честь героев СВО. "Дорога тут по факту уже есть, но "пиратская". И широко используется летом при хорошей погоде, но как только начинается дождь, проехать по ней невозможно. Дорога резко облегчит связность между тремя восточными дорогами региона", - отметил собеседник агентства.

В августе Крестовоздвиженская церковь была внесена в план реставрационных и противоаварийных работ на 2025 год. Также ранее сообщалось, что летом 2024 года возле храма активисты проекта "Святково. Тысячи верных" планируют установить памятник героям специальной военной операции в виде креста из спрессованной техники НАТО.