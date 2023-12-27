Глава Камчатки предложил включить благоустройство дворов в программу капремонта школ

По мнению Владимира Солодова, пришкольные территории также влияют на создание комфортного образовательного пространства

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Благоустройство дворовых территорий образовательных учреждений необходимо включить в программу капитального ремонта школ. Такое мнение высказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов на заседании Госсовета.

"Еще раз хочу поблагодарить за программу капремонтов школ. И хочется внести предложение ее расширить на пришкольные территории. Включить возможность [благоустроить] в проект капитального ремонта именно пришкольную территорию", - сказал он.

Он отметил, что пришкольные территории также влияют на создание комфортного образовательного пространства. "Мы понимаем, что образовательная среда не заканчивается самим зданием, а объективно именно пришкольные пространства зачастую остаются проблемной зоной", - пояснил он.

Также Солодов отметил, что необходимо привлекать студентов, которые учатся по педагогическому направлению, к проектированию школ. По его мнению, это позволит создать "школу мечты".

В начале декабря министр просвещения России Сергей Кравцов сообщал, что риски незавершения капитального ремонта школ и детсадов в срок подтвердили 22 российских региона. Пять объектов находятся в Томской области, по два объекта - в Амурской, Свердловской и Тамбовской областях. В связи с этим министерство обратилось в правительство с просьбой о переносе сроков.

Всего с 2022 года в рамках проекта партии "Единая Россия" и Минпросвещения России было отремонтировано более 3 тыс. зданий школ и детских садов. По оценке Кравцова, программа капремонта школ и детских садов идет успешно и будет продолжена после 2025 года. Также ее планируется распространить на колледжи и учреждения детского отдыха.