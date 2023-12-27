Путин назвал полезной инициативу школьных театров

Ее следует поддержать на федеральном уровне, заявил президент

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Инициатива о театрах в школах очень хорошая и полезная, ее следует поддержать на федеральном уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Госсовета.

"Идея о школьных театрах очень хорошая. Такой элемент воспитания не только на классике, на всем, что интересно для театра. Думаю, что, если коллеги обратят на это внимание и мы на федеральном уровне могли бы это поддержать хоть как-то, это было бы полезно", - отметил глава государства, комментируя инициативу ректора Театрального института имени Бориса Щукина Евгения Князева.

Путин пояснил, что финансовые возможности у России есть, поскольку дефицит федерального бюджета по итогам года оказался даже меньше ожидаемого. "В целом возможности есть, это вопрос приоритетов. А то, о чем Евгений Владимирович сказал, безусловно, относится к приоритетам, поскольку относится к воспитанию", - добавил российский лидер.

Президент обратил внимание и на случай, которым поделился Князев, когда мальчик, считавший произведения Александра Пушкина устаревшими и не желавший идти с мамой в театр на спектакль "Пиковая дама", по итогу просмотра спектакля остался в полном восторге и поведал маме, что "Пушкин - это клево". "Мама, о которой вы рассказывали, привела своего сына на "Пиковую даму", которая явно не входит в школьную программу, поэтому ему, может быть, было так интересно. Тройка, семерка, туз. Не туз, а дама!" - процитировал классику Путин.