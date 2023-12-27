Девочку, задавшую президенту вопрос о роботах, пригласили в университет Волгограда

В Доме научной коллаборации она побывала вместе с одноклассниками

ТАСС, 27 декабря. Школьница из Волгограда Арина Симонова вместе с одноклассниками побывала в Доме научной коллаборации Волгоградского государственного университета после того, как на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным задала вопрос о роботах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

На прямой линии с президентом России она задала вопрос о том, стоит ли бояться роботов. Девочка опасалась, что в будущем роботы заменят людей. Глава государства ответил ей, что предотвратить развитие искусственного интеллекта, в том числе сверхинтеллекта, невозможно, "а значит эту сферу нужно возглавить".

"После прямой линии ректор Волгоградского государственного университета Алла Калинина пригласила Арину Симонову, ее одноклассников и родителей в Дом научной коллаборации ВолГУ (ДНК) - место, где школьники региона начинают свой путь знакомства с наукой и инновационными технологиями", - говорится в сообщении.

Школьники познакомились в ВолГУ с современными роботами, которые танцуют, играют в футбол и летают, управляли квадрокоптерами, играли в робофутбол, изучали азы программирования, погружались в виртуальную реальность. Кроме того, дети побывали в лаборатории Инжинирингового центра вуза, где освоили технологии 3D-сканирования и 3D-печати.

"Дом научной коллаборации имени Ермольевой" ВолГУ создан по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" и включен в национальный проект "Образование". Для учащихся школ открыты более 30 бесплатных кружков и секций. Обучение осуществляется по программам дополнительного образования.