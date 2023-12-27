В Костромской области более 10 тыс. домовладений получили доступ к газу

В регионе в эксплуатацию, в частности, ввели газопровод-отвод с газораспределительной станцией "Мантурово"

ТАСС, 27 декабря. Новые газопроводы ввели в эксплуатацию в двух районах Костромской области, они обеспечат газом более 10 тыс. домовладений и порядка 50 котельных, сообщили в пресс-службе компании "Газпром межрегионгаз".

"Еще два района Костромской области получили доступ к сетевому газу. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов, первый заместитель губернатора Костромской области Алексей Афанасьев и генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов в режиме ВКС ввели в эксплуатацию новую газовую инфраструктуру Костромской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в эксплуатацию были введены газопровод-отвод с газораспределительной станцией (ГРС) "Мантурово" Мантуровского района и межпоселковый газопровод от ГРС до города Мантурово. Доступ к сетевому топливу получили около 5,6 тыс. домовладений и 33 котельных, предназначенных, в том числе для подачи тепла в школу, ветеринарную лечебницу, а также для энергоснабжения предприятия по производству сыра.

Также введен в эксплуатацию газопровод-отвод с ГРС "Нея" и межпоселковый газопровод от ГРС до города Нея. Созданы условия для подключения почти 5,2 тыс. домовладений и 18 котельных в Нее, среди которых источники энергоснабжения и тепла для детского сада, двух общеобразовательных школ, спортивной школы, автотранспортного колледжа, больницы, комплексного центра социального обслуживания населения и реабилитационного центра для детей.

Как уточнили в пресс-службе, первые дома Неи уже получили сетевое топливо, в городе введена в промышленную эксплуатацию котельная детсада на более чем 120 детей. Ранее он отапливался с помощью угля. "Действующая пятилетняя программа предусматривает газификацию 20 населенных пунктов в 13 районах Костромской области. Как и в Нейский с Мантуровским, в Антроповский, Кадыйский, Макарьевский, Поназыревский, Солигаличский, Шарьинский и Чухломской районы сетевой газ приходит впервые. Доступ к экономичному и экологически чистому топливу в регионе получат свыше 39 тыс. домовладений и более 160 котельных, социальные учреждения и промышленные предприятия. Мы последовательно выполняем поручения президента, правительства РФ и руководства ПАО "Газпром" по газификации страны. Все цели будут достигнуты", - приводит пресс-служба слова Густова.