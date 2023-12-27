Введение понятия "наставничество" в ТК РФ позволит достойно оплачивать труд наставников

Как отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, инициатива о введении доплат со стороны муниципалитетов для целевиков педагогических специальностей признана лучшей практикой

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Появление понятия "наставничество" в Трудовом кодексе - ключевое решение, которое позволит достойно оплачивать труд наставников. Об этом сообщил журналистам глава комиссии по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин по итогам заседания Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.

"Ключевое - это то, что в Трудовом кодексе РФ появится понятие "наставничество". Это позволит без каких-то сложных конструкций тем, кто является наставником, доплачивать за их работу. Это позволит сделать это в бюджетных учреждениях, на оборонных предприятиях и так далее. Наставничество бывает разным. Кто-то это делает просто по зову души, кто-то тратит свое время и логично, что оно должно быть оплачено. Люди об этом говорят. То нормативное регулирование, о котором сказал президент, позволит это сделать", - сказал Андрей Никитин.

Он также отметил, что в регионе подвели итоги муниципального собрания. Инициатива о введении доплат со стороны муниципалитетов для целевиков педагогических специальностей и о введении стипендий университета студентам-отличникам, поступающим на педагогику, признана лучшей практикой.