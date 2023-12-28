В Приморье в новогоднюю ночь ожидаются сильный ветер и мороз

Снег метеорологи не прогнозируют

ВЛАДИВОСТОК, 28 декабря. /ТАСС/. В Приморье в новогоднюю ночь ожидается похолодание и сильный ветер, сообщили ТАСС в пресс-службе "Примгидромета".

"Днем 31 декабря снег прекратится, но несколько похолодает и усилится ветер. И хотя температура воздуха в новогоднюю ночь будет близка к норме, ветер добавит ощущение холода", - процитировала пресс-служба главу "Примгидромета" Бориса Кубая.

В ночь на 1 января столбики термометров опустятся до минус 23 градусов на северо-востоке края - это минимальный показатель по региону. Во Владивостоке ожидается сильный ветер, около минус 7 - минус 10 градусов в течение суток. Аналогичные показатели прогнозируются в прибрежных районах.

Ожидается, что средняя месячная температура воздуха в январе составит минус 13 - минус 18 градусов. Это на 1-2 градуса выше многолетних значений, типичных для Приморского края.