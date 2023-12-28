Москвичи более 58 тыс. раз записались к нотариусу на портале mos.ru

Чаще всего пользователи записывались к нотариусу для оформления доверенности или согласия

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы более 58 тыс. раз воспользовались услугами нотариуса на портале mos.ru. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Благодаря сервису на портале mos.ru горожане могут заранее записаться на прием к нотариусу и не тратить время в очереди. За два с половиной года работы услугой воспользовались уже более 58 тыс. раз, из них 22 тыс. раз - в 2023 году. К сервису регулярно присоединяются новые нотариусы: если на момент начала работы в нем было представлено около 20 нотариусов, то сейчас их уже почти 250", - сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Отмечается, что чаще всего пользователи mos.ru записывались к нотариусу для оформления доверенности или согласия (более 23 тыс. раз), наследства (более 11 тыс.) и подачи документов для совершения других нотариальных действий (более 6,5 тыс.). Кроме того, востребованы услуги по свидетельствованию копий документов и подлинности подписей, а также подаче документов для подготовки к сделке с недвижимостью.

"Воспользоваться сервисом можно в каталоге услуг mos.ru в разделе "Услуги для жителей". Здесь нужно перейти во вкладку "Документы", выбрать из списка "Запись на прием к нотариусу" и нажать на кнопку "Получить услугу". В открывшемся окне необходимо указать тему обращения, выбрать нотариуса, дату и время посещения. Некоторые поля сервис заполнит автоматически на основании информации, которую пользователь указал в своем профиле на mos.ru", - говорится в сообщении. Уточняется, что после оформления заявки уведомление придет на электронную почту и в личный кабинет. Услуга доступна физическим лицам со стандартной учетной записью на портале mos.ru, а также представителям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям.

Сервис записи к нотариусу на mos.ru работает с июня 2021 года. Это совместный проект правительства Москвы и Московской городской нотариальной палаты.