В новогоднюю ночь пользователи в среднем совершат 1 звонок и потратят более 1 Гб интернета

Максимальная нагрузка на сеть традиционно ожидается в период с 00:00 до 01:00 мск, отмечено в прогнозе сервиса статистики ETNA

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. В новогоднюю ночь абоненты в среднем совершат один телефонный звонок, отправят 7 СМС и потратят более 1 Гб интернета. Такой прогноз предоставил ТАСС сервис аналитики ETNA, разработанный Центром технологий искусственного интеллекта "Тинькофф".

По данным сервиса, с каждым годом потребление интернета увеличивается. Этот тренд отразится и в новогоднюю ночь: один пользователь в период с полуночи до 08:00 мск 1 января потратит 1,07 Гб интернет-трафика, что на 8% больше, чем в аналогичное время год назад.

"Первые пики потребления мобильного дата-трафика придутся на 31 декабря в 19:00 и 21:00. В это время россияне еще будут докупать необходимое для праздничного стола, обсуждать планы после боя курантов, а также готовить блюда, включив фоном фильм с новогодним настроением или любимую музыку", - считают аналитики. Следующие пики потребления начнутся ближе к полуночи и продлятся до 02:00 1 января.

Согласно прогнозу, в среднем абонент в новогоднюю ночь совершит один звонок, а каждый второй - два звонка, средняя длительность составит 83 секунды. Пиковый период для звонков начнется с 22:00 31 декабря и продлится до 01:00 1 января, затем общение перейдет в другие каналы или в офлайн.

Кроме этого, аналитики прогнозируют, что в среднем пользователи в новогоднюю ночь отправят семь сообщений. "Первый пик по количеству отправленных СМС ожидается в 13:00 31 декабря, а затем - с 00:00 31 декабря по 03:00 1 января. В пиковые периоды человек отправляет по 3 и более сообщений за час", - отмечают в ETNA.

В общем максимальная нагрузка на сеть традиционно ожидается в период с 00:00 до 01:00 мск, говорится в прогнозе. Потребление мобильного интернета, продолжительность звонков и частота отправки СМС будет максимально низкой с 4:00 до 5:00.

Прогноз был построен с помощью набора алгоритмов, в качестве базы использованы обезличенные данные абонентов "Тинькофф Мобайла" за 2019-2023 годы.