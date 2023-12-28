В СКФО закрыли два курорта из-за сильного ветра

Непогода повлияла на работу курортов "Эльбрус" и "Архыз"

ТАСС, 28 декабря.Горнолыжные курорты "Эльбрус" и "Архыз" на Северном Кавказе закрыты из-за сильного ветра, написали в Telegram-каналах администраций курортов.

"Курорт закрыт по погодным условиям. Ветер выше 20 м/с. Метель", - сообщили в АО "Курорт Эльбрус", который расположен в Кабардино-Балкарии.

Сильный ветер наблюдается и на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, который закрыт частично. "Ветер не позволяет нам даже начать готовить север. Юг мы подготовить смогли, работают канатные дороги и трассы <...> Мы следим за погодой и надеемся, что сможем открыть остальные канатные дороги и трассы для катания", - отмечено в сообщении курорта.