Сроки подключения к системе блокировки звонков мошенников нарушили 180 операторов

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что на подключение к системе "Антифрод" оператору дается 120 дней с момента получения уведомления

МОСКВА, 28 декабря. ТАСС/. Сроки подключения к системе блокировки звонков с подменных номеров "Антифрод" нарушили 180 операторов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

На подключение к системе "Антифрод" оператору дается 120 дней (четыре месяца) с момента получения уведомления, так как это сложный технологический процесс. Операторам, которые нарушают сроки подключения к системе, грозит административная ответственность по статье 13.2.1 КоАП РФ - штраф до 1 млн рублей, напомнили в Роскомнадзоре.

"На сегодняшний день фиксируется нарушение сроков у более чем 180 операторов. Суд уже рассмотрел протоколы в отношении 4 операторов, им назначены штрафы, общая сумма которых составляет 2,1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По закону оператор связи несет ответственность за установку соединения с непроверенного номера. Система "Антифрод" помогает операторам соблюдать требования законодательства, предоставляя им для этого техническую возможность.

Система "Антифрод" до марта 2024 года должна заработать в полном объеме, по плану Роскомнадзора к ней должны подключиться все российские операторы связи. В 2022 году стартовала ее тестовая эксплуатация с участием нескольких крупнейших операторов связи.